AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, AK Parti’nin kuruluşunun 22. yıl dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, AK Parti’nin kuruluşunun 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yazmacı, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kurulan AK Parti’nin 22 yıldır millete hizmet ettiğini hatırlattı.

AK Parti’nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazmacı, şunları kaydetti:

“22 yıl önce yola çıktığımız heyecanı bugün de yüreğimizde taşıyarak, gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadan aynı kararlılıkla yürüyoruz. 14 Ağustos 2001’de başlayan yeni Türkiye sevdası, 22 yılda milyonlara yayıldı.Yeri geldi kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kalan AK Partimiz, darbe girişimi dahil çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 22 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı idealimizle yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Rabbim, nice AK yıllara ulaşmayı, daha uzun yıllar milletimize hizmet etmeyi nasip eylesin.”