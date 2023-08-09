Akaryakıt istasyonunda erken müdahale faciayı önledi…O anlar kamerada
KOCAELİ – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akaryakıt istasyonu bahçesinde park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar yangına anında müdahale etti. Araçtan yükselen dumanlar güvenlik kamerasına yansırken, erken müdahaleyle facia önlendi.
Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde akaryakıt istasyonu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki S.Ö.’ye ait 34 YF 370 plakalı otomobilin kaputundan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yoldan geçen bir sürücünün uyarısı ile yanmaya başlayan otomobile akaryakıt istasyonu çalışanları müdahale etti. Çalışanların müdahalesiyle otomobilin daha fazla yanmasına engel olunurken ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kaputu açmak için uzun süre uğraşan itfaiye ekipleri, yanma sonucu yapışan kapağı açamadı. Bol su sıkılarak yangın tamamen söndürülürken araç daha sonra tamirciye çektirildi.
Araçtan dumanların yükselmesi ve ekiplerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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