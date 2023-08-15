Akçakale’de 4 Ton Çürümüş Soğan İmha Edildi

Son Güncelleme: 15.08.2023 20:09

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından boş bir arsada serilen 4 ton çürümüş soğanlar imha edildi. Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaparken, çürümüş soğanlar kepçeyle kamyona yüklenerek çöp merkezinde imha edildi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti.

Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.

Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı.

4 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.

Kaynak: AA



