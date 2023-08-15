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Akçakoca’da Denize Giriş Yasaklandı – Son Dakika

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Ağustos 15, 2023 17:22
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Son Güncelleme: 15.08.2023 20:17

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, denizdeki yoğun dalga ve akıntının plaj ve sahillerde risk oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Yarın ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmenin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Kaynak: AA
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