Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatı Temmuzda 66 Milyon Doları Aştı

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde temmuzda 66 milyon 909 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB’in açıklamasına göre, temmuzda yapılan dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 66 milyon 909 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Irak, İsrail, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, temmuzdaki ihracat artışının önemli olduğunu belirtti.

Dış satım hedeflerine, yeni fuarlar ve iş anlaşmalarıyla ulaşacaklarına inandıklarını kaydeden Kılıçer, “İhracat siparişlerinde bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Talebin önümüzdeki aylarda da artacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısından çok daha umutluyuz.” ifadelerini kullandı.