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Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov’u kadrosuna kattı

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Ağustos 7, 2023 13:28
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Voleybol Efeler Ligi’nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov’u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki Bulgar smaçör Svetoslav Ivanov ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

1.94 metre boyundaki oyuncunun en son Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor’da forma giydiği de bildirildi.
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