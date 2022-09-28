AKSARAY’DA “ASTRONOMİ KÜTÜPHANESİ” AÇILDI

Aksaray’ın Eskil ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finanse edilen “Astronomi Kütüphanesi”nin açılışı yapıldı.

Proje sorumlusu Turgay İriş, AA muhabirine, kentte açılışı yapılan astronomi kütüphanenin 250 bin liralık bir bütçeyle hayata geçirildiğini söyledi.

İlçe halkı ve öğrencilerin gökyüzünü incelemesi için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren İriş, “KOP destekli projemiz sayesinde kitaplar alındı, teleskoplar alındı. Bu sayede gökyüzü en iyi şekilde incelenip, kapsamlı bir eğitim deneyimi yaşanacak.”dedi.

Öğrencilerden Belinay Güç de meraklısı oldukları gökyüzünü teleskoplarla incelediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Bilge Beray Öz ise astronomi kütüphanenin açılmasının eğitim öğretim yılında faydalı olacağını dile getirdi.

Kütüphanede, uzay ve astronomi programındaki hedefleri doğrultusunda öğrencilere astronomi eğitimleri verilmesi amaçlanıyor.

Açılışa, KOP Başkanı Murat Karakoyunlu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. A.A.