Aksaray’da Ay Çekirdeği Hasadı Başladı

Ay çekirdeği hasadı başladı

AKSARAY – Geçtiğimiz yıllarda ay çekirdeği üretiminde Türkiye 1.’si, 2022 yılında da Türkiye 2.’si olan Aksaray’da 2023 yılı sezonu ay çekirdeği hasadı başladı.

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve geçtiğimiz yıllarda ay çekirdeği üretiminde Türkiye 1.’si olan Aksaray’da 2023 yılı ay çekirdeği hasadı başladı. Ay çekirdeği tarlasında gerçekleştirilen ilk hasada Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve daire müdürleri katıldı. Merkeze bağlı Selecitolu’nda gerçekleştirilen hasatta Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer biçerdövere binerek ilk ay çekirdeği hasadını yaptı.

Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray’ın çerezlik ay çekirdeği alanına örnek bir vilayet olduğunu belirterek, “Geçen yıl 32 bin ton olan rekoltemiz bu sene 35 bin tona yükseldi. İnşallah bundan sonra da inşallah üretimimizin daha da artacağına inanıyorum. Geçen sene Türkiye’de 2. oldu Aksaray. Çok güzel bir rakam, çok güzel bir yüzde. Büyük bir ilerleyiş ve inşallah bundan sonra yine yapılacak olan sulama ile daha da rekolteyi artırmayı hedefliyoruz. Tabii Aksaray Belediyesi, Valilik ile birlikte diğer bütün ünitelerle, kuruluşlarla sürekli bu ay çiçeği üretimiyle ilgili sahalarda birlikte, beraber, çalışanlarımız ile tarım işçilerimiz ve öncüleriyle sürekli birlikte olacağız. Onların sorunlarıyla birebir ilgilenerek inşallah bu rekolteyi daha da ileriye götüreceğiz” dedi.

“Ay çiçeği sohbetlerin en önemli unsurudur”

Türk geleneğinde ay çekirdeğinin vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Vali Kumbuzoğlu, “Malumunuz çerezcilik Türk geleneğinde, Türk sofrasında çay ile birlikte sohbetlerin vazgeçilmez en önemli zengin yönü. Ne zaman sohbet yapılacaksa çay aranıyor ve bunun yanında çerez aranıyor. Ay çekirdeği bu sohbetin en önemli unsurudur. İnşallah Aksaray bu rekoltenin öncülüğünü yaparak, üretimini de artırarak Türk sohbetlerinin kaçınılmaz ve vazgeçilmez unsuru olan çerezciliği daha da geliştirecek inşallah” diye konuştu.

“Aksaray’ımız bu yıl da rekorlara imza atacak inşallah”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise “Aksaray’ımız tarım ürünlerinde ülkemizi en önemli alanlarında, sıralarında yer almaktadır, rekolte ve üretim miktarı itibariyle. Bu yılda tarım alanlarında Allah’a hamdolsun çok verimli bir sezon geçiriyoruz. Çiftçilerimizle, tarım sektöründeki arkadaşlarımızla istişarelerimiz, yapmış olduğumuz hasatla görüyoruz ki bu yıl da Aksaray’ımız rekorlara imza atacak inşallah. Bu günde ay çiçek hasadındayız. Ay çiçek hasadında da ülkede ön sıralarda yer alıyoruz. Geçen yıl itibari ile Türkiye’de 2. sıradaydık. Üretim miktarı itibariyle de bu yıl yine aynı seviyelerde olacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.