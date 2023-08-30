DOLAR

26,7254

0.62%
EURO

29,2847

1.41%
ALTIN(gr)

1.673,87

1,33%
BİST 100

7907.13

1,33%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Akşehir Belediyesi Gözpınarı Mahallesi’nde Nohut Hasadı Gerçekleştirdi

Akşehir Belediyesi Gözpınarı Mahallesi’nde Nohut Hasadı Gerçekleştirdi

ABONE OL
Ağustos 30, 2023 13:54
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 30.08.2023 16:46

Akşehir Belediyesi, Gözpınarı Mahallesi’nde 19 dekarlık alanda nohut hasadını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Salih Akkaya, tarımsal faaliyetlerin ekonomiye katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Akşehir Belediyesi’nin Gözpınarı Mahallesi’nde ekimini gerçekleştirdiği 19 dekarlık alanda nohut hasadını gerçekleştirdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gazetecilere, kira yöntemiyle ekilen arazide belediyenin tarımsal faaliyete başladığını söyledi.

Belediye mülkiyetinde bulunan arazilerin ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Akkaya, “Coğrafi anlamda bakıldığında topraklarımızın buna elverişli olduğu gayet açık. Gözpınarı Mahallesi’nde bulunan 19 bin metre kare araziden belediyemiz eliyle ilk nohut hasadımızı gerçekleştirdik. Planımız bunu bütün arazilerimiz için yapabilmektir.” ifadesini kullandı.

Hasattan elde edilen gelirin sosyal yardım faaliyetlerinde değerlendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP