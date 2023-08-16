Akseki’deki Orman Yangınında Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:27
Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor. Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.
Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklarla devam ediyor.
Kuyucak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerin yanı sıra karadan da müdahale edildi.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise 5 helikopter ve 2 uçak da müdahale etmeye başladı.
Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale sürüyor.
Kaynak: AA
DÜNYA49 dakika önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA8 saat önce
DÜNYA9 saat önce
Seyhan Dikimevi: Üreten Belediyecilik Anlayışıyla İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Üretiyor
Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.