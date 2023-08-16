Akyazı’da dereye devrilen traktör sürücüsü yaralandı

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:11
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Hasanbey Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, G.G. idaresindeki 14 GA 594 plakalı traktör dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü yaralandı.
Hasanbey Mahallesi mevkisinde G.G. idaresindeki 14 GA 594 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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