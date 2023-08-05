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Al Hilal, Arap Kulüpler Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi

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Ağustos 5, 2023 21:31
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Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde yıldız futbolcu Karim Benzema’nın takımı Al Ittihad ile Fenerbahçe’nin eski hocası Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Al Hilal 3-1’lik skorla kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.

JESUS’UN TAKIMI KAZANDI

Jesus’un takımına galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3’de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad’ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.

BENZEMA PENALTI KAÇIRDI

Mücadelede Al Ittihad’ın yıldızı Karim Benzema ve Al Hilal’in fubolcusu Al Muaiouf penaltı kaçırarak maça damga vurdular.
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