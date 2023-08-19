Al Hilal, Fulham’dan Aleksandar Mitrovic’i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiltere’nin Fulham takımından Sırp golcü futbolcu Aleksandar Mitrovic’i kadrosuna kattı.
Al Hilal Kulübü, Mitrovic transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla açıkladı.
İngiltere basınında, transferin 50 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve Mitrovic’in 3 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.
Partizan, Anderlecht ve Newcastle United formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, 2018’de Fulham’a transfer oldu. Fulham kariyerinde 206 maça çıkan Mitrovic, 111 gol kaydetti.
Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus’un yaptığı Al Hilal, daha önce Bono, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Neymar ve Malcom gibi önemli isimleri transfer etmişti.
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