Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio’yu transfer etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 19:47

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio’yu renklerine bağladı. Otavio, geçen sezon Porto’da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı. Al Nassr’ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr, Portekizli futbolcu Otavio’yu renklerine bağladı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun da formasını giydiği Suudi ekibi, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

Otavio, geçen sezon Porto’da tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 7 gol attı.

Al Nassr’ın Portekizli futbolcu için 60 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Kaynak: AA



