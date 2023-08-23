Son Güncelleme: 23.08.2023 09:22
Al Nassr ile Al-Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr, 4-2 kazanırken Anderson Talisca attığı 2 golle yıldızlaştı. Al Nassr’ın Brezilyalı futbolcunun, 90+5. dakikada attığı golü ‘Bizim Talisca’mız’ ifadesiyle paylaşması dikkat çekti. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Anderson Talisca transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirtmişti. Yıldız futbolcunun adı ardından Galatasaray ile anılmıştı. Öte yandan İspanyol basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Asya Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Talisca’nın sözleşmesinin feshedebileceği öne sürülmüştü.
Al Nassr ile Al-Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr, 4-2 kazanırken Anderson Talisca attığı 2 golle yıldızlaştı. Al Nassr’ın Brezilyalı futbolcunun, 90+5. dakikada attığı golü “Bizim Talisca’mız” ifadesiyle paylaşması dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Anderson Talisca transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirtmişti. Yıldız futbolcunun adı ardından Galatasaray ile anılmıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDEBİLİR İDDİASI
Öte yandan İspanyol basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Asya Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Talisca’nın sözleşmesinin feshedebileceği öne sürülmüştü.
DÜNYAAz önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA45 dakika önce
DÜNYA56 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA4 saat önce
Kandıra Kerpe Halk Plajı, Açık Su Yüzme Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapacak
Al Nassr’dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.