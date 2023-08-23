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Al Nassr’dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi

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Ağustos 23, 2023 06:24
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Son Güncelleme: 23.08.2023 09:22

Al Nassr ile Al-Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr, 4-2 kazanırken Anderson Talisca attığı 2 golle yıldızlaştı. Al Nassr’ın Brezilyalı futbolcunun, 90+5. dakikada attığı golü ‘Bizim Talisca’mız’ ifadesiyle paylaşması dikkat çekti. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Anderson Talisca transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirtmişti. Yıldız futbolcunun adı ardından Galatasaray ile anılmıştı. Öte yandan İspanyol basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Asya Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Talisca’nın sözleşmesinin feshedebileceği öne sürülmüştü.

Al Nassr ile Al-Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr, 4-2 kazanırken Anderson Talisca attığı 2 golle yıldızlaştı. Al Nassr’ın Brezilyalı futbolcunun, 90+5. dakikada attığı golü “Bizim Talisca’mız” ifadesiyle paylaşması dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Anderson Talisca transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirtmişti. Yıldız futbolcunun adı ardından Galatasaray ile anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDEBİLİR İDDİASI

Öte yandan İspanyol basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Asya Şampiyonlar Ligi’nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Talisca’nın sözleşmesinin feshedebileceği öne sürülmüştü.
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