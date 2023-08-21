Alaçam Bocce Takımı dünya çim topu şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Samsun Alaçam Bocce Takımı, 29 Ağustos-10 Eylül’de Avustralya’nın Gold Coast kentinde yapılacak Dünya Çim Topu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Alaçamspor Bocce takımı sporcularından Zafer Yaman ve Barış İslam Bolat büyük erkeklerde, Büşranur Uzun ise büyük kadınlarda yarışacak.

Beden eğitimi öğretmeni ve bocce milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, AA muhabirine, Alaçam gibi küçük bir ilçeden tek branşta milli takıma 16 sporcu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası’nda hedeflerinin ay yıldızlı bayrağı göndere çekip İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu belirten Bozdemir, “2022 yılında İspanya’dan ülkemize bocce petank Avrupa şampiyonluğu getirdik. İnşallah dünya şampiyonluğunu da getirmek bizlere nasip olur. Yaklaşık 12 yıllık bir emek ve çok çalışma ile bu derece ve başarıları yakaladık. Daha fazla imkan ve destekle yeni birçok milli sporcu çıkarıp ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.