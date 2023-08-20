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Alaçamspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

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Ağustos 20, 2023 16:52
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Son Güncelleme: 20.08.2023 19:50

Samsun’da Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımlarından Alaçamspor, sezon hazırlıklarına başladı.

Samsun’da Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımlarından Alaçamspor, sezon hazırlıklarına başladı.

Antrenörler Ahmet Karadağ, Erol Ceylan ve Ömer Karahan yönetiminde takım ilçe stadyumunda antrenman yaptı.

Alaçam Spor Kulübü Başkanı Özcan Nazlım, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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