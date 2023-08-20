Alaçamspor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Son Güncelleme: 20.08.2023 19:50
Samsun’da Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımlarından Alaçamspor, sezon hazırlıklarına başladı.
Samsun’da Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni takımlarından Alaçamspor, sezon hazırlıklarına başladı.
Antrenörler Ahmet Karadağ, Erol Ceylan ve Ömer Karahan yönetiminde takım ilçe stadyumunda antrenman yaptı.
Alaçam Spor Kulübü Başkanı Özcan Nazlım, hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurguladı.
Kaynak: AA
DÜNYA24 dakika önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA5 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA6 saat önce
DÜNYA9 saat önce
DÜNYA9 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.