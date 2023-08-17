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Albüm: Belçika’nın Dinant Kentinde Küvet Tasarımlı Tekne Yarışı Düzenlendi

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Ağustos 17, 2023 14:05
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Son Güncelleme: 17.08.2023 17:06

DİNANT, 17 Ağustos (Xinhua) — Belçika’nın Dinant kentinde Uluslararası Küvet Teknesi Yarışı düzenlendi.

DİNANT, 17 Ağustos (Xinhua) — Belçika’nın Dinant kentinde Uluslararası Küvet Teknesi Yarışı düzenlendi. 1982 yılından bu yana en etkileyici küvet tasarımlı tekneyi yapmak için yarışan katılımcılar Meuse Nehri’nde her yıl 15 Ağustos’ta kıyasıya mücadele ediyor.

Kaynak: Xinhua
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