Albüm: Çin’deki Dünya Robot Konferansı’nda İnsansı Robotlar Büyük İlgi Görüyor

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:53
BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — 2023 Dünya Robot Konferansı Çarşamba günü Çin’in başkenti Beijing’de başladı.
BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — 2023 Dünya Robot Konferansı Çarşamba günü Çin’in başkenti Beijing’de başladı. Etkinlikte en son teknolojik gelişmeler ile robot sektörüne ilişkin sergiler yer alıyor.
Kaynak: Xinhua
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