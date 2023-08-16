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Albüm: Çin’deki Dünya Robot Konferansı’nda İnsansı Robotlar Büyük İlgi Görüyor

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Ağustos 16, 2023 15:04
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Son Güncelleme: 16.08.2023 17:53

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — 2023 Dünya Robot Konferansı Çarşamba günü Çin’in başkenti Beijing’de başladı.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — 2023 Dünya Robot Konferansı Çarşamba günü Çin’in başkenti Beijing’de başladı. Etkinlikte en son teknolojik gelişmeler ile robot sektörüne ilişkin sergiler yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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