Albüm: Çin’in Anhui Eyaletinde Mega Su Derivasyon Projesinin Ana Bölümü Deneme İşletmesine Alındı

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:06
HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.
HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.
Proje, Çin’in en uzun nehri olan Yangtze’den Huaihe Nehri’ne su aktarmayı amaçlıyor.
Kaynak: Xinhua
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