Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Albüm: Çin’in Anhui Eyaletinde Mega Su Derivasyon Projesinin Ana Bölümü Deneme İşletmesine Alındı
  • Cumrapostasi.com
  • Gündem
  • Albüm: Çin’in Anhui Eyaletinde Mega Su Derivasyon Projesinin Ana Bölümü Deneme İşletmesine Alındı

Albüm: Çin’in Anhui Eyaletinde Mega Su Derivasyon Projesinin Ana Bölümü Deneme İşletmesine Alındı

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 17:14
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 17.08.2023 17:06

HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.

HEFEİ, 17 Ağustos (Xinhua) — Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde mega su yönlendirme projesinin gemi taşımacılığı rotasının ana bölümünde Çarşamba günü deneme çalışmalarına başlandı.

Proje, Çin’in en uzun nehri olan Yangtze’den Huaihe Nehri’ne su aktarmayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.