ALKÜ Öğrencisi Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na Kota Aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi ve milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gösterdiği başarısıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

Sağlık, spor ve turizm alanlarında birbirinden önemli başarılara imza atan ALKÜ, başarılarına bir yenisini daha ekledi. ALKÜ’nün gururu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 20 kilometre yürüyüş yarışını 1: 19.49 derecesiyle 16. sırada tamamlayarak kendisi adına sezonun en iyi derecesini elde etti. ALKÜ’lü sporcu Salih Korkmaz, bu başarısıyla aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota almaya da hak kazandı. Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye ve ALKÜ için olimpik sporcularla yarışacak.

Olimpiyat kotası alan üçüncü sporcu oldu

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan’ın Budapeşte kentinde başladı. Şampiyonaya katılan atletler, ‘Erkekler 20 kilometre yol yürüyüşü final turunda yarıştı. Şampiyonada çetin bir yarış sürdüren milli atlet Salih Korkmaz’ın yarışmadan iki gün önce rahatsızlandığı öğrenildi. Rahatsızlığına rağmen yarışmaya son derece mücadeleci başlayan Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için gerekli olan dereceyi kolaylıkla elde etti. Salih Korkmaz olimpiyat kotası alan üçüncü sporcu olurken, daha önce uzun mesafe ve maraton atleti Kaan Kigen Özbilen ve sırıkla atlama atleti Ersu Şaşma olimpiyat kotası almışlardı.

Rektör Türkdoğan’dan tebrik

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Çin’de düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları 20 kilometre Erkekler Kategorisi Yürüyüş Finalinde ALKÜ öğrencisi Milli atlet Salih Korkmaz’ı ülkemize bu alanda ilk altın madalya kazandırdığını hatırlattı. Korkmaz’ı tebrik eden Rektör Türkdoğan, “Spor Bilimleri Fakültemiz öğrencisi Salih Korkmaz Çin’de düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Şampiyonasında 20 km yürüyüşte Şampiyonluk elde ettikten kısa bir süre sonra Macaristan’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonasında yorgunluğuna rağmen 1.19: 49’luk derecesiyle Paris 2024 Yaz Olimpiyatları kotasını alarak; ülkemizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Bize bu gururu yaşattığı için kendisine, ailesine ve fakültemiz hocalarına teşekkür ederim” dedi.

Milli atlet Salih Korkmaz ise yaptığı açıklamada, bazı talihsizlikler yaşamasına rağmen olimpiyat bileti almaktan gurur duyduğunu söyledi. Korkmaz, “Tüm arkadaşlarıma dostlarıma ve hocalarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük iş başardık. Hadi 2024 Paris’e” dedi. – ANTALYA