Allegri, Kenan Yıldız’ın saçlarından dert yandı: Yarın kestirecek

Juventus, İtalya Serie A’nın ilk haftasında Udinese’ye konuk oldu. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus’ta Kenan Yıldız, 85. dakikada Dusan Vlahovic’in yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından milli futbolcuyla ilgili konuşan hocası Allegri, Yıldız’ın saçlarından dert yandı.
“YARIN SAÇLARINI KESTİRECEK”
Allegri yaptığı açıklamada, “Kenan Yıldız, yarın saçlarını kestirecek. Çünkü maç içinde 100 kere saçlarıyla oynadı, o saçlar kesilecek. İşleri, olması gerektiği gibi yapmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
“O HENÜZ BİR ÇOCUK”
Allegri ayrıca Kenan ile ilgili olarak, “O henüz bir çocuk ve çok fazla niteliği olan bir oyuncu. Daha önce oyuna alacaktım ancak oyuncu değişikliklerinde fikir değiştirmek zorunda kaldım.” dedi.
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