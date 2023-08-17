Altay, Kutay Yokuşlu’nun lisansını çıkarmak için seferberlik ilan etti

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

ALTAY, yeni sezon öncesi sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra yuvaya dönen Kutay Yokuşlu’nun lisansını yeniden çıkarabilmek için seferberlik ilan etti. Geçen sezonki alacaklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderip, tanınan sürede ödeme yapılmayınca kontratını sonlandırarak serbest kalma hakkını kullanan Kutay, Afyon’daki ilk etap kampını kaçırmıştı. O dönem bazı kulüplerle transfer görüşmesi yapan 24 yaşındaki savunmacının daha sonra Altay’a geri döndüğü ortaya çıktı.

İsveçli stoper Björkander’in gidişinin ardından kurmaylar Kutay’la buzları eritip, futbolcuyu Afyon’daki ikinci etap kampına dahil etti. Bir süredir takımla çalışan Kutay’ın tek taraflı fesih yapması ve Altay’ın transfer yasağının bulunması nedeniyle oyuncuya lisans çıkarılması tehlikeye girdi. Altay lisans işlemleri için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvururken, Kutay’ın da TFF’nin isteği üzerine dilekçe gönderdiği ifade edildi. Şanlıurfaspor maçını kaçıran Kutay’ın lisansı Tahkim Kurulu’nda görüşülecek.

GENÇER AYNI SORUNU YAŞADI

Altay’ın eski futbolcularından Gençer Cansev de Kutay gibi lisans sorunu yaşayıp kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. Altay’la sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra 1 sezon futboldan uzak kalan Gençer, geçen sezon hazırlık döneminde yuvaya dönüp antrenmanlara katılmış ancak lisansı çıkmayınca Menemen FK’ya transfer olmuştu.