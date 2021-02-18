Altay’dan Regaip Kandili mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Regaip Kandili mesajı şöyle:

Rahmeti ve bereketiyle mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizleri, sağlıkla, huzurla bu mübarek günlere kavuşturan Rabbimize hamdolsun.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiğinde; “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” şeklinde dua etmiş ve bu kutlu zamanların önemine dikkat çekmiştir.

Regaip Kandiliyle başlayan; Miraç ve Berat kandilleriyle devam ederek Kadir Gecesi ve Ramazan ayı ile doruğa ulaşacak mübarek üç ayların insanlığın yaşadığı tüm sıkıntılardan arınıp dünya üzerinde kardeşliğin ve iyiliğin yaygınlaşmasına; birlik ve beraberliğimizin pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum.

İçinde bulunduğumuz rahmet ve bereket gecelerinde; milletimiz ve mukaddesatımız yolunda, hak, hakikat uğrunda, ülkemizin ve insanlığın barış ve huzuru için canları pahasına gece gündüz mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimize dua edelim. Bu mübarek gecelerde edeceğimiz dualarda, sıkıntı çeken kardeşlerimizi ve mazlum milletleri de unutmayalım.

Mübarek Regaip Kandili’nin şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine rahmet, bereket ve esenlik getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah, daha güzel ve sağlıklı günlerde bu mübarek geceleri coşkuyla, bir arada kutlamayı hepimize nasip etsin. Kandilimiz ve üç aylarımız mübarek olsun.”