Amasya Ziraat Odası Başkanı, mısır ve şekerpancarı alım fiyatlarının revize edilmesini talep etti

Amasya Ziraat Odası organizasyonuyla Gümüşhacıköy, Suluova, Taşova ve Göynücek ilçe ziraat odaları başkanları Amasya’da bir araya geldi.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, mısır alımında destek beklediklerini söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan mısır alım fiyatının yeteli olmadığını belirten Cebeci, “Açıklanan 6 bin lira mısır üreticilerimiz için kabul edilebilir bir fiyat değildir. Üreticilerimizin ekim yaptığında mazot 18 lira iken şuan mazot 38 lira civarında. Açıklanan fiyat acilen revize edilmez ise seneye mısır üretim alanı çok düşecektir. Mısır alım fiyatı mutlaka üreticilerin beklentisi doğrultusunda revize edilmelidir.” dedi.

Şekerpancarı alım fiyatının da artan girdi maliyetleri, enflasyon oranı ve üretici kar marjını dikkate alarak açıklanması gerektiğini dile getiren Cebeci, şunları kaydetti:

“Üreticilerimizin mağdur olmaması ve üretime yönelebilmesi için 2023 yılı mazot desteklerinin artırılması, geçen yıl olduğu gibi ödemelerin erkene çekilmesi için çalışma yapılmalıdır.”