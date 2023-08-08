Amasya’da kaybolan 91 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde evden kaçan, 91 yaşındaki alzaymır hastası polis ekiplerince bulundu.

Hacıyahya Mahallesi’nde kendisi gibi alzaymır hastası eşi ile birlikte yaşayan Sadık Yaygın, bakıcılarının evden ayrılmasının ardından, tekerlekli sandalye ile evden çıkarak kayboldu.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri devriye esnasında, Yaygın’ı, Zübeyde Hanım Bulvarı’nda buldu.

Polis ekipleri, kimlik bilgilerine ulaştıkları yaşlı adamı evine götürdü.