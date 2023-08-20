Son Güncelleme: 20.08.2023 15:56
Amasya’da sıcaktan bunulan vatandaşlar havuzlarda serinledi.
Amasya’da sıcaktan bunulan vatandaşlar havuzlarda serinledi.
Kentte sıcak hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı öğle saatlerinde 39 dereceyi buldu.
Sıcaktan bunalan vatandaşların bir kısmı ise serinlemek için havuzları tercih etti.
Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA
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Amasya’da sıcaktan bunalanlar havuzları tercih etti
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