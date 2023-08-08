Amasya’nın Suluova ilçesinde mera alanında yangın çıktı. Korkutan alevler ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Cürlü ve Kapancıağılı köylerinin kullandığı mera alanında meydana geldi. Geç saatlerde havayı aydınlatan alevleri gören köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Suluova Belediyesi itfaiyesi ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ağaçlık alana yayılmadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. – AMASYA
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Amasya’nın Suluova ilçesinde mera alanında yangın çıktı