Pandemi ile birlikte hayatımıza evden çalışma diye bir kavram girdi. COVID-19’un daha fazla yayılmaması adına alınan önlemlerden birisi olan uzaktan çalışma kavramı, pandeminin ardından da birçok çalışan tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Ancak çoğu şirket bu durumdan oldukça rahatsız.

Amazon, çalışanlarını ofislere davet ediyor

Uzaktan çalışmaya karşı hareket eden kurumlardan bir tanesi de Amazon. ABD’li dev şirketin evden çok fazla çalışan kişileri izlediği ve cezalandırdığı belirtildi. Financial Times’ın yaptığı habere göre, Amazon, çalışanlarına bir mail göndererek onları uyarıyor.

Habere göre, çalışanlara gönderilen mailde “haftada en az üç gün ofise katılma beklentimizi karşılamıyorsunuz” ifadeleri yer alıyor. Bahsi geçen e-postanın son 8 haftanın 5’inde belirtilen koşullara uymayan kişilere atıldığı belirtiliyor.

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Çalışanlarının giriş çıkışlarını kart okuma cihazları ile takip eden Amazon’un, beklentileri karşılamayan kişilere çeşitli yaptırımlar uygulayacağı ifade edildi. Bu son gelişmenin ardından Amazon çalışanlarının tepkisi ise merak ediliyor. Bazı Amazon çalışanları geçtiğimiz dönemde şirketin ofise dönüş için yaptığı baskıya karşı bir grev düzenlemişti.

Uzaktan çalışma konusunda en sert tepkileri veren şirketlerden birisi olan Amazon, çalışanlarını mümkün olduğunca ofise gelmelerini talep ediyor. Bazı çalışanlar ise evde çalışmaya devam etmek istedikleri için bu durumdan oldukça rahatsız.

Evden çalışma konusunda rahatsız olan bir diğer büyük şirket de Google. Dev şirket ile çalışanları arasında hibrit çalışma planı hakkında uzun zamandır süren bir anlaşmazlık bulunuyor. Son olarak Google Cloud çalışanları ile yaşanan sorun ‘masa paylaşma’ yöntemi ile çözüldü.

Teknoloji ve imkanlar geliştikçe, çoğu sektör evden çalışma sistemine de uygun hale geliyor. Bu yüzden çoğu kişinin işe gitmeden çalışmaya devam etmek istemesi de oldukça mantıklı. Peki siz uzaktan çalışma sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.