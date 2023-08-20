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ANALİG Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük’te başladı

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Ağustos 20, 2023 20:56
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Son Güncelleme: 20.08.2023 23:52

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karabük’te başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Erkek-Kız Türkiye Birinciliği müsabakaları, Karabük’te başladı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda gerçekleştirilen açılış seremonisinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Sporcu ve teknik heyetin geçit töreni ile devam eden seremonide konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bütün takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Bugün başlayan ve 6 gün sürecek müsabakalara, 19 ilden 24 kulüp, 350 sporcu, hakem ve idareciler katıldı.

Kaynak: AA
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