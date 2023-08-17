ANALİG Tenis Yarı Final Müsabakaları Sonuçlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) tenis yarı final müsabakaları sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Demirci ilçesinde 18 ilden 99 sporcunun katılımıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar Sezonu Tenis Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. 3 gün süren ve birbirinden çekişmeli, heyecanlı geçen maçlar sonunda kızlarda 1. grupta birinci Aydın, ikinci Mersin, 2. grupta birinci Uşak, ikinci Adana, 3. grupta birinci Tekirdağ, ikinci Ankara oldu. Erkeklerde ise 1. grupta birinci İzmir, ikinci İstanbul, 2. grupta birinci Muğla, ikinci Adana, 3. grupta birinci Sakarya, ikinciliği de Tekirdağ elde etti.

Gruplarda ilk 2’e giren takımlar Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Dereceye giren takımlara madalyaları, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve Akıncılar Tenis Kulübü Başkanı Gökhan Yer tarafından takdim edildi. – MANİSA