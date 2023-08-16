Ani’de fetih coşkusu – Son Dakika

Ani’de fetih coşkusu

KARS Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan’ın 16 Ağustos 1064’te Ani’yi fethinin 959’uncu yıl dönümü Ani Ören Yeri’nde düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Fetih vardır bir şehri açar, fetih vardır bir toprağı vatan yapar ve öyle fetihler vardır ki gönüllere girer. Yepyeni ufuklar açar, bir coğrafyayı gülizar eder. 16 Ağustos 1064 yılında gerçekleşen Ani’nin fethi sadece Kars’ın fethi değil, açılan yeni ufukla bir Kızılelma olmuş, Anadolu’nun fetih vizyonuna başlangıç teşkil etmiştir. Anadolu’nun ilk adımı Malazgirt Zaferi’nden önce Ani şehrinde atıldı. Selçuklu Sultanı Sultan Alparslan’ın Hıristiyan aleminin en korunaklı 3 kalesinden biri olan Ani’yi fetih etmesi Bizans’ı endişe ve korku içerisine soktu. Diğer taraftan Anadolu’da kilit nokta olan Ani Kalesi’nin fethi Malazgirt Zaferi, İstanbul’un fethi ve Viyana kuşatmasının da bir habercisi olmuştur” dedi.

Daha sonra söz alan Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Stratejik coğrafi konumu ve savunmaya elverişli müstahkem yapısı ile sürekli bölgede yaşayan devlet ve beyliklerin hedefinde olan Ani, birçok saldırı ve istilaya maruz kalmıştır. Yüzyıllarca değişik kültür ve medeniyetlerin varlığını sürdürdüğü Ani, Sultan Alparslan tarafından 25 gün süren bir kuşatmanın ardından fethedilerek Anadolu kapılarının Türklere açılmasına vesile olmuştur. Bu kutlu fetihle, bu kadim şehirde yeni bir dönem başlamış, Sultan Alparslan’ın fethi ile başlayan yeni süreçte Hıristiyan ve Müslümanların özgürce bir arada yaşayabildiği nadir Ortaçağ kentlerinden biri olmuştur. Ani’nin fethi, hem Türk ve İslam tarihi hem de dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Ani’nin fethi ile Anadolu’ya ayak basan ecdadımız, Malazgirt Zaferiyle de Ani Zaferi’ni taçlandırmıştır” diye konuştu.

Ani’nin fethi kutlamaları folklor gösteriler, aşıkların ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendirdiği mehter marşlarıyla devam etti. Etkinlikler hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi bayraklı yürüyüşün ardından son buldu.