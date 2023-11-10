Ankara e-İhracat Zirvesi tamamlandı – Son Dakika

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Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve 3 gün boyunca e-ihracat alanındaki konuların ele alındığı “Ankara e- İhracat Zirvesi” tamamlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 8- 10 Kasım tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilen “Ankara e-İhracat Zirvesi”, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılış konuşmasıyla başladı.
Zirve, 3 bin 800’ü fiziki ve 5 bini çevrim içi olmak üzere 8 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tüm paydaşların bir araya geldiği zirvede 5 panel ve 38 modülde 71 konuşmacı yer aldı.
Zirvedeki paneller, “e-İhracat Politikalarının Paydaşları”, “Pazar Yerlerinin ve Çoklu Kanalların e-İhracat İçin Önemi” ve “Uçtan Uca e-İhracat Konsorsiyumları”, “e-İhracatta Lojistik Yönetimi: Deneyimler ve Stratejiler”, “e-İhracat Servis Sağlayıcıları (Altyapı kurulumları, entegrasyonları, yurt dışı kurulum ve ödeme sistemleri)” başlıklarında gerçekleştirildi.
Bu panellerde e-ihracat konsorsiyumu modeli, e-ihracatta lojistik çözümler ve potansiyel pazarlar, dijital pazar yerlerinde mağaza açılışı gibi konular ele alındı.
Zirvede Bakanlık bürokratları, “E-İhracatta Hedef Pazarlar ve Destekler” başlıklı sunum gerçekleştirdi.
Öte yandan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, e-ihracat konusunda İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli bir yapılanmaya gittiklerini, ihracatçıların milli bir B2B platformuna taşınacağını ve e-ihracatın artırılmasında lokomotif olacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun hayata geçirileceğini ifade etmişti.
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
DÜNYA10 Kasım 2023
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