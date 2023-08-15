Ankara’nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.
Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay yerinden 06 DDN 458 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi’nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.
Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA2 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA3 saat önce
Beşiktaş’ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ankara’da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlılar otomobille kaçarken 2 yayaya çarptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.