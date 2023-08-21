Ankaragücü ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Gökhan Barcın
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 70 Hanousek), Mujakic, Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu (Dk. 88 Ali Kaan Güneren), Djokanovic (Dk. 83 Cem Tuna Türkmen), Cephas (Dk. 70 Chatzigiovanis), Sowe (Dk. 83 Bajic)
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Dorukhan Toköz (Dk. 64 Tayfun Aydoğan), Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba, Akintola, Niang (Dk. 64 Nani)
Goller: Dk. 26 Niang (Penaltıdan) (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 42 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 90+1 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 90+3 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında MKE Ankaragücü, Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
56. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında kale sahasına hareketlenen Sowe’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
61. dakikada Niang’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Akbaba, sağdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan’ı gördü. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen topu, Mert Çetin son anda uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada sol kanatta topla buluşan Hanousek, ceza yayı önüne hareketlenen Chatzigiovanis’e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Ertaç, gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.
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