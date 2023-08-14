Son Güncelleme: 14.08.2023 14:41

Güdül Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerindeki yollarda sıcak asfalt serimi ve bakım çalışması yaptı. Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkentin gözdesi olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ankara’nın Güdül ilçesinde, asfaltlama ve yol bakım çalışması gerçekleştirildi.

Güdül Belediyesinin açıklamasına göre, ilçenin çeşitli bölgelerindeki yollarda sıcak asfalt serimi ile bakım çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkentin gözdesi olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.??????????????

Kaynak: AA



