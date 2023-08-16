Antalya-Akseki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Son Güncelleme: 16.08.2023 11:09
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, yangına yapılan etkin müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Akseki’deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.
Yumaklı, “Antalya-Akseki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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