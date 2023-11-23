Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’ya 947 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı

Kumluca, Beykonak ve Mavikent Toptancı Halleri sezon açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca’ya yaptıkları toplam yatırım miktarının 947 milyon TL olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca, Beykonak ve Mavikent Toptancı Halleri 2023-2024 sezon açılışı törenle yapıldı. Açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve üreticiler katıldı.

“İşlem hacmi ile birinci sıradayız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek törende yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 21 hal, 998 komisyoncu ve 917 tüccar ile işlem hacmi olarak Türkiye’de birinci sırada oldukları vurguladı. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye’de en çok toptancı haline sahip belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, “Alanya ve Kaş ilçelerimizde iki adet yeni Toptancı Hal Şubesi’nin inşaatı devam ediyor. Yapımını tamamladığımız Manavgat Toptancı Hali’nin taşınma süreci de tamamlandı” dedi.

“Çiftçimize sahip çıkıyoruz”

Başkan Böcek, Kumluca’ya yapılan yatırım miktarının 947 milyon TL olduğunu belirterek, “Çocuk kreşi ve gündüz bakımevi, Beykonak Sulama Tesisi, Çevre Dostu Çiftçi Kart, içme suyu ve kanalizasyon yatırımları, kırsal hizmetler yol yatırımları, Kumluca Atatürk Stadyumu, Kumluca Gıda Kurutma Tesisi, Kumluca Yaş Meyve Sebze Paketleme Tesisi Kumluca’ya kazandırdığımız hizmetlerden birkaçı” dedi.

Başkan Böcek, Antalya’daki 55 sulama kooperatifinin sulama suyunda kullandığı elektriğin yüzde 85’ini Büyükşehir Belediyesi olarak ödediklerini belirterek, “Bu şekilde çiftçimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Devletin de çiftçisine sahip çıkmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bina sözü verdi

Başkan Böcek, Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyonları Dernek Başkanı Rahmi Açıkyürek’in hizmet binası talebi için de en kısa zamanda ihaleye çıkarak yapılacağı sözünü verdi. Başkan Böcek, Kumluca hal sezonunun hayırlı ve bol bereketli olmasını diledi.

Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek artan girdi maliyetleri ve üretim maliyetlerinin altında oluşan fiyatların çiftçilerin belini büktüğüne dikkat çekti. Açıkyürek, geçen yılki sezon açılışında Başkan Muhittin Böcek’e ilettikleri talepler arasında yer alan hal güvenlik kamera sisteminin kullanıma sunulduğunu belirterek, “Halimize katkılarından dolayı Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da Kumluca’nın Türkiye’nin sebze deposu olduğuna değinerek yeni hal sezonunun hayırlı ve bol kazançlı olmasını diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek, Kumluca’ya katkılarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. – ANTALYA