Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çekirge İstilasına Karşı Hindilerle Biyolojik Mücadeleyi Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meraları çekirge istilasından kurtarmak için geçen yıl başlattığı biyolojik mücadeleyi bu yıl da sürdürüyor. İbradı’nın Eynif Merası başta olmak üzere çekirge istilasının yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde hindi palazı dağıtılıyor. Bu sayede çekirgelere karşı yapılan ağır ilaçlamanın çevreye ve hayvanlara verdiği zararın da önüne geçilmiş oluyor.

Geçen yıl ilk kez çekirgelere karşı hindilerle biyolojik mücadele çalışması başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, alınan olumlu sonuçlar ve vatandaşlardan gelen talep üzerine bu yıl da hindi palazı dağıtımı yapıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Eynif Merası başta olmak üzere Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı, Serik kırsalında çobanlara hindi palazları ve yemleri teslim ediliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek, geçen yıl başlatılan hindilerle çekirgelere karşı biyolojik mücadele yönteminden başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi. Çürek, bu yıl da kalan çekirgelerin toplanması için hindi desteğine devam edildiğini belirterek, projenin çok yönlü olduğunu kaydetti. Çürek, şöyle devam etti:

“Hindiler çekirgeleri toplarken hayvanların tüketeceği otların yeşermesi için de fırsat kalıyor. Hindiler sayesinde çekirge popülasyonunda ciddi bir azalma oldu. Projenin sürdürülebilirliği için bu yıl da hindi dağıtıyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş yetiştiriciliği yapan çobanlarımız hindi yetiştiriciliğini de öğrendi. Çobanlarımıza yeni bir gelir kaynağı oluşturuldu. Çobanlarımıza hindi palazı hibe diyoruz. Yem desteği de veriyoruz.”

Akseki Büyükalan, Sarıhacılar, Dikmen, Belenalan Mahalle Muhtarlarına ve Değirmenlik Sulama Kooperatifi’ne de hindi palazları teslim edildi. Akseki Değirmenlik Sulama Kooperatifi üyesi Engin Girgin kış aylarında kar yağışı az olduğu için çekirge ile birlikte böcek popülasyonunun da arttığını söyledi. Böcek ve çekirgelerin meyve sebzelere büyük zarar verdiğini belirten Girgin, “Hindi, çekirgelerle mücadele için doğal bir yöntem. Çok güzel düşünülmüş bir proje. Biz Antalya’nın en ücra, en uzaktaki mahallesiyiz bizi de unutmadığı için Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

İbradı Başlar Mahalle Muhtarı Bekir İbiş de geçen sene de çekirgelere karşı biyolojik mücadele için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden hindi aldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Çekirgeler yeşil namına bir şey bırakmıyordu. Otlar bitince ağaçlara, sebze meyveye dadanıyordu. Büyükşehir Belediye’mizin verdiği hindiler kalan çekirgeleri de topluyor. Bu şekilde devam ederse bir iki sene içinde çekirge sorunumuz ortadan kalkacak. Talepte bulunduk sağ olsun Başkan’ımız da gönderdi. İnşallah bu çekirge istilasından Büyükşehir’in verdiği hindiler sayesinde kurtulmuş olacağız.”

Akseki Büyükalan Mahalle Muhtarı Hüseyin Değirmenci de çekirge ile yıllardır mücadele ettiklerini paylaşarak, şunları söyledi:

“Çekirgeyle yıllardır ilaçlı mücadele ediyoruz. Kullandığımız zirai ilaçlar diğer canlılara zarar verdiği için Büyükşehir Belediyemizin verdiği hindiyle mücadele yapmak istiyoruz. Buna katkı sağlamak için talepte bulunduk, hindiler geldi. İnşallah başarılı oluruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.”

Serik ilçesine bağlı Kökez, Eskiyürük, Dikmen, Etler, Aşağıoba, Abdurahmanlar, Yanköy, Belek, Nebiler ve Kürüş mahallelerinde de hindi palazları ve 50’şer kiloluk yemler vatandaşlara teslim edildi. Serik ilçesi Kozan Mahallesi sakinlerinden Süleyman Gül hibe edilen hindi palazlarının kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için üretimin artırılmasına teşvik edici bir proje olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’da da Gökpınar, Camiatik, Düden, İlyağı, Salur, Tekke Çukurelma ve Özdemir mahalle muhtarlarına 130 hindiyi ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere teslim etti. Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert, “Muhittin Başkan’ımızın mahallelere desteği devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtmak için istediğimiz hindileri teslim aldık. Kene, pire gibi zararlılardan bu bölgede çok var. Hindiler bu zararlılarla mücadele içinde vatandaşlara örnek olacak. Sadece hindi değil hindilerin yemine kadar düşünülmüş. Başkanımıza mahallem adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.