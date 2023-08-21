Antalya Dans Festivali ‘Final Jam’ unutulmaz bir dans gösterisi sundu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı Antalya Dans Festivali ‘Final Jam’e ev sahipliği yaptı. 3 gün boyunca break dans, hip-hop, K-pop ve salsa kategorilerinde dansçılar, Antalyalılara unutulmaz bir dans gösterisi sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Antalya Dans Festivali ‘Final Jam’ dans tutkunlarını Antalya’da buluşturdu. Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere 12 ülkeden yaklaşık 500 dans sporcusu katıldı. Break dans, hip-hop, salsa ve K-pop kategorilerinde dansçılar 3 gün boyunca hünerlerini sergiledi.

Dans şovları, workshoplar ve çeşitli etkinlikleri ile Antalya Dans Festivali’nde renkli görüntüler yaşandı. Milli sporcular ve dünyaca ünlü tanınmış dans sporcularının jüri üyesi olarak yer aldığı Antalya Dans Festivali çekişmeye sahne oldu. Eleme usulü ile 4 farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlar sonrasında toplamda 35 bin TL ödül dağıtıldı, dereceye giren dansçılara madalyaları verildi.