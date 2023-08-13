Antalya’da Aslan Balığı Avlama Yarışması Düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerleşik deniz türlerini koruma ve deniz ekosistemini dengede tutma amacına katkı koymak adına Konyaaltı sahilinde ‘Aslan Balığı Avlama Yarışması’ düzenledi. Yarışmada, toplam 13 kilo 450 gram ağırlığında balık tutuldu.

Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı aracılığıyla Antalya kıyılarına yayılan ve yerleşik deniz türlerine ciddi zararlar veren zehirli aslan balığına karşı etkin bir mücadele amacıyla Konyaaltı EKDAĞ Sosyal Tesisleri’nde ‘Aslan Balığı Avlama Yarışması’ düzenlendi.

Yarışma, iki ayrı kategoride gerçekleşti. İlk kategori, en büyük aslan balığını yakalama üzerineydi. İkinci kategori ise kilogram bazında en fazla aslan balığı yakalayan katılımcıları ödüllendirmeyi amaçladı. Yarışmada dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyalar verildi. Toplamda 13 kilo 450 gram ağırlığında aslan balığı yakalanırken, balıkçılar denizden çıkardıkları aslan balıklarını balık pişirme alanında vatandaşlara ikram etti.

ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. En fazla balığı yakalama kategorisinde birincilik ödülünü 12 adet aslan balığı yakalayarak elde eden Hüseyin Ümit Aksoy, Ufuk Çelik ve Bülent Gürel’den oluşan takım paylaştı. Diğer yarışma kategorisi olan kilogram bazında en büyük balığı yakalama dalında ise Tuncay Pelit, Aytunç Pelit ve Sabina Pelit’den oluşan takım birinci sırayı aldı. Aslan balığı avlama yarışması, hem bölge halkının katılımıyla renkli bir etkinlik haline gelirken hem de denizlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi amaçladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Deniz Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, etkinliğin amacının yabancı ve istilacı bir tür olan Aslan balığının popülasyonunu düşürülmesi gerektiğine dikkat çekmek olduğunu kaydetti. Yıldırım, şunları söyledi:

“Ekolojik dengeyi korumak bizim için çok önemli. Bu nedenle bu yarışmaları yapıyoruz. Bu üçüncüsü. Aslan balığının ekonomik bir değeri olduğunu da göstermek istiyoruz. Sofralarda tüketilebilecek bir balık. Protein değeri yüksek bir balık. Aynı zamanda biz belediye tesislerimizde menülere dahil etmeyi planlıyoruz. Bunun yanında bir tür için avlama yarışması yapıyoruz öbür taraftan da 27 Ağustos’ta yerel tür olan çipura balığının denizlerimize salımı yapacağız. 3 bin tane yavru balık salmayı planlıyoruz.”

12 adet aslan balığı yakalayarak en fazla balığı yakalama kategorisinde birincilik ödülünü kazanan ekipten Bülent Gürel ise şöyle konuştu:

“Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmek lazım gerçekten burada istilacı bir balık söz konusu aslan balığı gibi balon balığı gibi bunların popülasyonlarını tüketebilmek için en azında minimuma indirmek için böyle organizasyonların olması çok güzel. Ayrıca şunu da söyleyeyim bu balığın lezzeti çok güzel ticari anlamda bu balık yaygınlaşırsa popülasyonunun dip seviyeye indirebiliriz. Ekibime teşekkür etmek istiyorum harika dalışlar yaptılar birinciliği aldık.”