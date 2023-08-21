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Antalya’da Gençlerin Gözünden Gençlik ve Spor Grafiti Şenliği ve Yarışması Düzenlendi

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Ağustos 21, 2023 15:08
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Antalya’da “Gençlerin Gözünden Gençlik ve Spor” temalı grafiti şenliği ve yarışması düzenlendi.

Muratpaşa Gençlik Merkezi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezlerinin desteğiyle ilçede düzenlenen programda, gençler bir araya geldi.

“Gençlerin Gözünden Gençlik ve Spor” temalı grafiti şenliği ve yarışması kapsamında gençler, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Bazı okulların duvarına grafitiyle “sevgi”, “sanat”, “müzik”, “spor”, “merhamet” yazıldı.

Dereceye girenlere kupa, madalya ve çadır verildi, katılımcılara ise çanta, şapka, tişört, eşofman hediye edildi.
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