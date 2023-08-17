Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:13
Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 17 kilogram skunk ele geçirildi.
Operasyonda adreste bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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