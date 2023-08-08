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Antalya’da Yolcu Otobüsü Traktöre Çarptı: 5 Yaralı

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Ağustos 8, 2023 21:01
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elmalı-Korkuteli kara yolu Beğişovası mevkisinde S.Ş. (64) idaresindeki 07 BEC 186 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden C.Ö. (63) yönetimindeki 07 RD 713 plakalı traktöre çarptı.

Kazada, sürücüler ile otobüsteki yolculardan R.K. (73), R.B. (67) ve S.G. (67) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ş’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Otobüstekiler, bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.
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