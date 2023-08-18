Antalyaspor ile Konyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında Antalyaspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı solundan sert şutu savunmaya çarparak yandan dışarı çıktı.
28. dakikada Yunus Mallı’nın uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Michalak’in şutu az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Bytyqi’nin, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta sert şutu kalecide kaldı.
36. dakikada Larsson’un uzun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Assombalonga’nın zayıf vuruşu kalecide kaldı.
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Bilir, Caner Özaral
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Sam Larsson, Assombalonga
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Erkan Eyibil, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mert Yılmaz, Holtmann, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Jao Carlos Tralhao
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan, Michalak, Moreno, Yunus Mallı, Cikalleshi
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasis Subaşı, Muriç, Cicaldau, Metehan Mert, Kahramabn Demirtaş, Nio Rak, Almeida Paz, Mehmet Ali Büyüksayar, Çağdaş Şendur
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic – ANTALYA
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