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Antalyaspor ile Konyaspor Arasında Eşitlik Bozulmadı

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Ağustos 18, 2023 19:34
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Trendyol Süper Lig’in 2. hafta açılış maçında Antalyaspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Bytyqi’nin ceza yayı solundan sert şutu savunmaya çarparak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Yunus Mallı’nın uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Michalak’in şutu az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Bytyqi’nin, ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta sert şutu kalecide kaldı.

36. dakikada Larsson’un uzun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Assombalonga’nın zayıf vuruşu kalecide kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Bilir, Caner Özaral

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Kaluzinski, Erdoğan, Bytyqi, Sam Larsson, Assombalonga

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip, Erkan Eyibil, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mert Yılmaz, Holtmann, Ege Bilsel

Teknik Sorumlu: Jao Carlos Tralhao

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan, Michalak, Moreno, Yunus Mallı, Cikalleshi

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasis Subaşı, Muriç, Cicaldau, Metehan Mert, Kahramabn Demirtaş, Nio Rak, Almeida Paz, Mehmet Ali Büyüksayar, Çağdaş Şendur

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic – ANTALYA
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