Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Tralhao: Mücadelemiz üst düzeydi, farklı sonuçlanması gereken bir maçtı

– Tralhao: “Puanları paylaştık”

ANTALYA – Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Tralhao, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, iyi bir mücadele ettiklerini belirterek, “Mücadelemiz üst düzeydi, farklı sonuçlanması gereken bir maçtı, maalesef puanları paylaştık günün sonunda” dedi.

Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tralhoa, maçın istatiksel verilerinin her şeyi anlattığını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyun kontrolünün tamamen kendilerinde olduğuna değinen Tralhoa, “İkinci yarıda karşılaşmanın geçiş oyununa döndü ve bu durumun penaltıya mal oldu. Bugünkü istatiksel verilere bakarsa maçı yorumlayabiliriz. Çok fazla şey anlatıyor bugün. Sonuç almak istediğimiz bu maçta futbol olarak oyunun kontrolü tamamen bizdeyken maçı analiz etmiş, organize etmiş bir şekilde maçı idare ederken, oyun geçiş oyununa döndü. Bu oyun bize penaltıya mal oldu. Rakip öne geçti, geriye düştükten sonra takım harika bir karakter gösterdi. Takım geri düştüğünde de mücadele edebileceğini gösterdi ve sonuç aslında bugünün oynanan oyunu anlatmıyor. Mücadelemiz üst düzeydi. Farklı sonuçlanması gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada çok çalıştı mücadele etti ve maalesef puanları paylaştık günün sonunda. Hafta içinde yapacağımız çalışmalarla istatistiksel verilerde başarımızı gollere yansıtırız” diye konuştu.