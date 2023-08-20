Arap turistlerin dönüş yolculuğu başladı

Okul sezonu nedeniyle tatillerini bitirip ülkelerine dönüyorlar

TRABZON – Körfez ülkelerinden tatillerini geçirmek üzere başta Trabzon olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turistler ülkelerinde okul sezonunun başlayacak olması nedeniyle dönüşe geçti.

Trabzon Havalimanı bu yılın Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle iç ve dış hatlarda önemli yoğunluk yaşarken, son günlerde bu yoğunluk Arap turistlerin yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle ülkelerine dönüşe geçmeleri ile daha da arttı.

Trabzon Havalimanı’na tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler yapılırken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon’a direkt uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Trabzon’daki turizm sezonunun seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Ortadoğu’daki okul sezonunun açılması ile Arap turistlerin ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Tuna “Bu sezon Mayıs-Haziran aylarında turist sayısı beklediğimiz seviyede olmadı. Temmuz ayı itibariyle bir hareketlenme oldu. Geçtiğimiz seneye göre baktığımızda yüzde 20-30 oranında bir artış söz konusu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle Ağustos’un 20’si itibariyle Ortadoğu’da okulların açılmasıyla beraber günlük 35 olan dış hat uçuşları 26-27’ye kadar düştü. Yani bakıldığı zaman ortalama yüzde 20 oranında bir düşüş söz konusu. Bunu sayıyı Eylül sonu itibariyle de yüzde 40 olarak öngörüyoruz. Bu yaz ortalama 1 milyon 500 bin bandında yerli ve yabancı turist Trabzon’a geldi. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Dubai olmak üzere Avrupa ülkelerinden de Almanya’dan ve Fransa’dan yoğun bir ziyaret oldu” dedi.