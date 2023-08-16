Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, Hatayspor’a sponsor oldu. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçen iş birliği bir sezon boyunca geçerli olacak. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Hatayspor kulübü, depremdeki tüm kayıplarımızın anısını temsil ediyor. Bu anlamda, iş birliğimizin sporun iyileştirici gücüyle yaraları sarmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

Sporun birleştirici gücüne inanan Aras Kargo, Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor. ‘Futbolun Heyecanını Taşıyoruz’ diyerek, Fenerbahçe ve Galatasaray’la başlayan; Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu kulüplerinin yanında Erkek Milli Futbol Takımları, eMilli Takım sponsorluğu ile devam eden desteğine bir yenisini daha ekledi.

Aras Kargo, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig’den çekilmek durumunda kalan ve bu sezon ligde yeniden yerini alan Hatayspor’a, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda forma şort arkası sponsoru oldu.

Aras Kargo anlaşmasının sahaya dönmelerindeki damlalardan biri olduğunu söyleyen Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, “Bu anlaşma; Hatayspor’un sahaya dönebilmesinin damlalarından biriydi. Birkaç ay önce sahaya çıkmamız neredeyse imkansızdı. Vefat eden futbolcular, iş arkadaşlarımız vardı ve yıkılan bir şehirdendik. Bu şehrin içinde futbolu düşünmek uçuk bir fikirdi. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen bizim yanımızda olan ve sahaya çıkmamızı sağlayan umut çiçeklerimiz de vardı. Başta bakanlığımız ve federasyonumuz olmak üzere; Aras Kargo ve yanımızda olan kurumlara teşekkür ederiz. Oynayacak ne sahamız ne futbolcumuz vardı. Elimizde sadece yürekli bir hocamız olan Volkan hocamızla birlikte neler yapabiliriz diye konuştuk. Yanımızda olan çok dostumuz olduğunu gördük. Bu doğrultuda; aldığımız desteklerle devam edersek bir yola varabiliriz fikri ortaya çıktı. Altyapıdan arkadaşlarımızla birlikte kamplara başladık. Kadromuzda yüksek rakamlara alınan bir futbolcu yok. Dünyanın her yerinden neredeyse gönüllü olarak geldiler” ifadelerini kullandı.

Utku Ayyarkın: “Hatayspor’un yanında olmayı kendimize görev bildik”

Aras Kargo ile Hatayspor arasında gerçekleşen anlaşmaya ilişkin konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan bir marka olarak, farklı branşlarda Türk sporuna desteğimizi sürdürüyoruz. 6 Şubat’ta yaşanan felaket nedeniyle geçtiğimiz sezon ligden çekilmek durumunda kalan ve bu yıl ligde tekrar yerini alan, artık tüm Türkiye’nin ve tüm Arasların ikinci takımı olan Hatayspor’un hem saha içinde hem saha dışında yanında olmayı kendimize görev bildik. Bu kıymetli iş birliğinin hayata geçmesini mümkün kılan Hatayspor ailesine teşekkür ediyorum. Aras Kargo olarak, bundan sonraki süreçte de Türk sporuna desteklerimizi farklı branşlarda da sürdüreceğiz” dedi. – İSTANBUL