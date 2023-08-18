Arda Kardeşler, Gaziantep FK-EY Sivasspor maçının orta hakemi olarak atandı

Gaziantep FK-EY Sivasspor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Arda Kardeşler, 19. kez kırmızı-beyazlı takımın maçını yönetecek.

Bursa Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, 19. kez Sivasspor’un maçını yönetecek. Hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı geride kalan 18 müsabakada Sivasspor 8 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. 6 karşılaşma ise mağlubiyetle sona erdi.

Kardeşler, bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Arda Kardeşler’in yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 3 – Göztepe: 0

Sivasspor: 3 – Boluspor: 1

Şanlıurfaspor: 2 – Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 – Alanyaspor: 0

Bodrumspor: 2 – Sivasspor: 1

Sivasspor: 2 – Göztepe: 0

Kasımpaşa: 1 – Sivasspor: 3

Başakşehir FK: 1 – Sivasspor: 1

Gaziantep FK: 5 – Sivasspor: 1

Sivasspor: 0 – MKE Ankaragücü: 0

Beşiktaş: 3 – Sivasspor: 0

Sivasspor: 4 – Hatayspor: 0

Sivasspor: 2 – Yeni Malatyaspor: 1

Sivasspor: 1 – Fatih Karagümrük: 0

Giresunspor: 2 – Sivasspor: 2

Kayserispor: 4 – Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 – Başakşehir: 1

Galatasaray: 2 – Sivasspor: 0 – SİVAS