Arda Kardeşler, Gaziantep FK-EY Sivasspor maçının orta hakemi olarak atandı

Gaziantep FK-EY Sivasspor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Arda Kardeşler, 19. kez kırmızı-beyazlı takımın maçını yönetecek.
Bursa Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Arda Kardeşler, 19. kez Sivasspor’un maçını yönetecek. Hakem Arda Kardeşler’in düdük çaldığı geride kalan 18 müsabakada Sivasspor 8 galibiyet alırken, 4 kez de berabere kaldı. 6 karşılaşma ise mağlubiyetle sona erdi.
Kardeşler, bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.
Arda Kardeşler’in yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:
Sivasspor: 3 – Göztepe: 0
Sivasspor: 3 – Boluspor: 1
Şanlıurfaspor: 2 – Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 – Alanyaspor: 0
Bodrumspor: 2 – Sivasspor: 1
Sivasspor: 2 – Göztepe: 0
Kasımpaşa: 1 – Sivasspor: 3
Başakşehir FK: 1 – Sivasspor: 1
Gaziantep FK: 5 – Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 – MKE Ankaragücü: 0
Beşiktaş: 3 – Sivasspor: 0
Sivasspor: 4 – Hatayspor: 0
Sivasspor: 2 – Yeni Malatyaspor: 1
Sivasspor: 1 – Fatih Karagümrük: 0
Giresunspor: 2 – Sivasspor: 2
Kayserispor: 4 – Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 – Başakşehir: 1
Galatasaray: 2 – Sivasspor: 0 – SİVAS
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