Arsenal, Crystal Palace’ı 1-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 22.08.2023 00:03

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda Crystal Palace’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Arsenal, Martin Odegaard’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Arsenal’de Takehiro Tomiyasu, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Arsenal sezona 2 galibiyetle başlarken 6 puan topladı, Crystal Palace ise 3 puanla yetindi.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda Crystal Palace’ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig’in ikinci haftasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı.

Maçın 53. dakikasında Arsenal, Martin Odegaard’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Arsenal’de Takehiro Tomiyasu, 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Sezona ilk 2 maçta 2 galibiyetle başlayan Arsenal’in 6 puanı, Crystal Palace’ın ise 3 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA



